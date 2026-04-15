  В Украине

В Киеве в поминальные дни с 19 по 22 апреля организуют дополнительный транспорт к кладбищам: список

14:39, 15 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В поминальные дни общественный транспорт будет курсировать с 6:00 и ориентировочно до 16:00.
В Киеве в поминальные дни с 19 по 22 апреля организуют дополнительный транспорт к кладбищам: список
Фото: Getty images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве в поминальные дни, с 19 по 22 апреля, организуют дополнительные маршруты общественного транспорта к городским кладбищам.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметили в КГГА, в этот период будут курсировать как специально организованные, так и регулярные маршруты автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси. Отдельные специальные маршруты организуют к кладбищам, расположенным за пределами Киева, а именно к Северному и Южному.

В поминальные дни общественный транспорт будет курсировать с 6:00 и ориентировочно до 16:00. Время завершения работы будет зависеть от имеющегося пассажиропотока.

Список маршрутов в соответствии с датами поминальных дней на кладбищах:

19 апреля дополнительный транспорт будет курсировать к следующим кладбищам: Байковое, Братское, Военное, Корчеватское, Лесное, Городское, Михайловское, Мышоловское, Южное, Северное, Пироговское, Пуща-Водицкое, Святошинское, Совское, Соломенское, Чапаевское кладбища, Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник.

Маршруты:

Байкове (РС СКП «Київський крематорій»):

  • автобус № 5 – «Вулиця Ізюмська – залізничний вокзал «Центральний»;
  • автобус № 5-К – «Вулиця Байкова – вулиця Ізюмська»;
  • автобус № 12 – «Вулиця Ізюмська – залізничний вокзал «Південний»;
  • автобус № 20 – «Станція метрополітену «Площа Українських Героїв» – житловий масив «Корчувате»;
  • автобус № 22 – «Вулиця Тростянецька – вулиця Медова»;
  • автобус № 109 – «Станція метрополітену «Харківська» – станція метрополітену «Театральна»;
  • тролейбус № 1 – «Багринова гора – станція метрополітену «Либідська»;
  • тролейбус № 12 – «Станція метрополітену «Васильківська» – залізничний вокзал «Центральний»;
  • тролейбус № 40 – «Вулиця Кадетський Гай – станція метрополітену «Палац спорту»;
  • тролейбус № 42 – «Станція метрополітену «Либідська» – вулиця Ольжича»;
  • маршрутне таксі № 539 – «Вулиця Ракетна – залізничний вокзал «Центральний».

Братське та Михайлівське кладовища:

  • автобус № 9 – «Вулиця Вахтанга Кікабідзе – станція метрополітену «Лук'янівська»;
  • трамвай № 1 – «Михайлівська Борщагівка – вулиця Старовокзальна»;
  • трамвай № 2 – «Просп. Академіка Корольова – станція «Жуля Верна»;
  • маршрутне таксі № 188 – «Вулиця Симиренка – станція метрополітену «Нивки»;
  • маршрутне таксі № 201 – «Бульвар Миколи Руденка – станція метрополітену «Шулявська»;
  • маршрутне таксі № 408 – «Вулиця Обухівська – залізнична станція «Київ-Волинський»;
  • маршрутне таксі № 421 – «Станція метрополітену «Почайна» – вулиця Симиренка»;
  • маршрутне таксі № 510 – «Вулиця Ірпінська – вулиця Вахтанга Кікабідзе».

Військове кладовище:

  • тролейбус № 16 – «Вулиця Мрії – Майдан Незалежності»;
  • тролейбус № 19 – «Площа Космонавтів – вулиця Ольжича»;
  • тролейбус № 23 – «Вулиця Мрії – Лук'янівська площа»;
  • тролейбус № 30 – «Вулиця Милославська – Кадетський Гай»;
  • тролейбус № 31 – «Вулиця Милославська – станція метрополітену «Лук'янівська»;
  • тролейбус № 35 – «Проспект Свободи – вулиця Кадетський Гай»;
  • маршрутне таксі № 166 – «Вулиця Мрії – станція метрополітену «Лук'янівська».

Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник:

  • тролейбус № 16 – «Вулиця Мрії – Майдан Незалежності»;
  • тролейбус № 19 – «Площа Космонавтів – вулиця Олега Ольжича»;
  • тролейбус № 23 – «Вулиця Мрії – Лук'янівська площа»;
  • автобус № 50 – «Вулиця Північна – залізничний вокзал «Центральний»;
  • маршрутне таксі № 166 – «Вулиця Мрії – станція метрополітену «Лук'янівська».

Корчуватське кладовище:

  • автобус № 20 – «Станція метрополітену «Площа Українських Героїв» – житловий масив «Корчувате»;
  • маршрутне таксі № 470 – «Вулиця Ягідна – Національний музей історії України в II світовій війні»;
  • маршрутне таксі № 557 – «Станція метрополітену «Либідська» – житловий масив «Корчувате»;
  • маршрутне таксі № 567 – «Станція метрополітену «Видубичі» – авторинок «Центральний».

Лісове кладовище:

  • автобус № 63 – «Станція метрополітену «Червоний хутір» – Лісовий масив»;
  • автобус № 77 – «Вулиця Остафія Дашкевича – Лісове кладовище»;
  • автобус № 81 – «Станція метрополітену «Лісова» – Лісовий масив»;
  • автобус № 101 – «Станція метрополітену «Почайна» – вулиця Милославська;
  • автобус № 121 (додатковий) – «Станція метрополітену «Почайна» – Лісове кладовище»;
  • автобус № 122 (додатковий) – «Станція метрополітену «Оболонь» – Лісове кладовище»;
  • автобус № 124 (додатковий) – «Станція метрополітену «Чернігівська» – Лісове кладовище»;
  • автобус № 125 (додатковий) – «Універсам «Позняки» – Лісове кладовище»;
  • тролейбус № 37 – «Станція метрополітену «Лісова» – вулиця Милославська»;
  • тролейбус № 37-А – «Станція метрополітену «Лісова» – Поліклініка»;
  • трамвай № 5 – «Вулиця Сержа Лифаря – станція «Райдужний»;
  • трамвай № 22 – «Проспект Воскресенський – завод ЗБК»;
  • трамвай № 28 – «Вулиця Милославська – станція метрополітену «Лісова»;
  • трамвай № 33 – «Вулиця Сержа Лифаря – ДВРЗ»;
  • трамвай № 35 – «Вулиця Сержа Лифаря – станція метрополітену «Лісова»;
  • маршрутне таксі № 151 – «Станція метрополітену «Почайна» – вулиця Закревського»;
  • маршрутне таксі № 233 – «Станція метрополітену «Лісова» – вулиця Лісківська»;
  • маршрутне таксі № 240 – «Станція метрополітену «Лісова» – вулиця Космонавта Поповича»;
  • маршрутне таксі № 241 – «Станція метрополітену «Лісова» – вулиця Кубанської України»;
  • маршрутне таксі № 405 – «Універмаг «Дитячий Світ» – проспект Червоної Калини»;
  • маршрутне таксі № 416 – «Кібернетичний центр – вулиця Милославська»;
  • маршрутне таксі № 434 – «Вулиця Будищанська – станція метрополітену «Чернігівська»;
  • маршрутне таксі № 529 – «Мікрорайон «Бортничі» (овочева база) – проспект Червоної Калини»;
  • маршрутне таксі № 544 – «Вулиця Космонавта Поповича – вулиця Андрія Малишка»;
  • маршрутне таксі № 555 – «ДВРЗ – вулиця Миколи Кибальчича»;
  • маршрутне таксі № 590 – «Станція метрополітену «Либідська» – вулиця Лісківська».

Міське кладовище:

  • автобус № 14 – «Станція метрополітену «Нивки» – Лісорозсадник»;
  • автобус № 32 – «Станція метрополітену «Нивки» – Мінський масив»;
  • автобус № 90 – «Вулиця Григоровича-Барського – площа Валерія Марченка»;
  • автобус № 90-К – «Станція метрополітену «Святошин» – площа Валерія Марченка»;
  • автобус № 103 – «Проспект Свободи – вулиця Чорнобильська»;
  • тролейбус № 4 «Проспект Свободи – станція метрополітену «Площа Українських Героїв»;
  • тролейбус № 5 – «Вулиця Білицька – станція метрополітену «Площа Українських Героїв»;
  • тролейбус № 16 – «Вулиця Мрії – Майдан Незалежності»;
  • тролейбус № 23 – «Вулиця Мрії – Лук'янівська площа»;
  • тролейбус № 26 – «Проспект Свободи – станція метрополітену «Нивки»;
  • тролейбус № 35 – «Проспект Свободи – вулиця Кадетський Гай»;
  • маршрутне таксі № 166 – «Станція метрополітену «Лук'янівська» – вулиця Мрії»;
  • маршрутне таксі № 223 – «Вулиця Мрії – залізничний вокзал «Південний».

Мишоловське кладовище:

  • автобус № 52 – «Вулиця Закарпатська» – станція метрополітену «Либідська»;
  • маршрутне таксі № 470 – «Вулиця Ягідна – Національний музей історії України у II світовій війні».

Південне кладовище:

  • автобус № 740 (додатковий) – «Одеська площа – Південне кладовище»;
  • автобус № 56 – «Станція метрополітену «Виставковий центр» – проспект Академіка Палладіна»;
  • автобус № 57 – «Станція метрополітену «Академмістечко» – авторинок «Чапаєвка»;
  • автобус № 120 – «Кібернетичний центр – станція метрополітену «Васильківська»;
  • тролейбус № 11 – «Національний музей народної архітектури та побуту України – Багринова гора»;
  • тролейбус № 12 – «Станція метрополітену «Васильківська» – залізничний вокзал «Центральний»;
  • тролейбус № 43 – «Кібернетичний центр – Дарницька площа»;
  • тролейбус № 45 – «Станція метрополітену «Виставковий центр» – станція метрополітену «Васильківська»;
  • маршрутне таксі № 496 – «Станція метрополітену «Лук'янівська» – клінічна лікарня «Феофанія».

Північне кладовище:

  • автобус № 258 – «Станція метрополітену «Лісова» – Північне кладовище»;
  • трамвай № 8 – «Станція метрополітену «Позняки» – станція метрополітену «Лісова»;
  • трамвай № 28 – «Вулиця Милославська – станція метрополітену «Лісова»;
  • трамвай № 29 – «Станція метрополітену «Бориспільська» – станція метрополітену «Лісова»;
  • трамвай № 35 – «Вулиця Сержа Лифаря – станція метрополітену «Лісова».

Пирогівське кладовище:

  • автобус № 27 – «Станція метрополітену «Либідська» – селище Пирогів».

Пуща-Водицьке кладовище:

  • автобус № 30 – «Станція метрополітену «Академмістечко» – центр реабілітації ветеранів «Лісова поляна»;
  • трамвай № 12 – «Пуща-Водиця – Контрактова площа»;
  • трамвай № 17 – «Пуща-Водиця – вулиця Йорданська»;
  • трамвай № 19 – «Контрактова площа – площа Тараса Шевченка».

Святошинське кладовище:

  • автобус № 23 – «Вулиця Симиренка – вулиця Салютна»;
  • автобус № 56 – «Станція метрополітену «Виставковий центр» – проспект Академіка Палладіна»;
  • автобус № 57 – «Авторинок «Чапаєвка» – станція метрополітену «Академмістечко»;
  • тролейбус № 39 – «Чорнобильська – проспект Леся Курбаса»;
  • маршрутне таксі № 401 – «Вулиця Чорнобильська – залізничний вокзал «Південний»;
  • маршрутне таксі № 408 – «Вулиця Обухівська – залізнична станція «Київ-Волинський».

Совське кладовище:

  • автобус № 19 – «Вулиця Ізюмська – станція метрополітену «Васильківська»;
  • маршрутне таксі № 205 – «Дарницька площа – Індустріальний шляхопровід»;
  • маршрутне таксі № 239 – «Станція метрополітену «Либідська» – станція метрополітену «Шулявська».

Солом'янське кладовище:

  • автобус № 22 – «Вулиця Тростянецька – вулиця Медова»;
  • автобус № 69 – «Станція метрополітену «Палац спорту» – вулиця Литвиненко-Вольгемут»;
  • автобус № 119 – «Вулиця Василя Касіяна – Контрактова площа»;
  • тролейбус № 3 – «Залізничний масив – станція метрополітену «Палац спорту»;
  • тролейбус № 8 – «Вулиця Смілянська – станція метрополітену «Площа Українських Героїв»;
  • тролейбус № 9-К – «Вулиця Кадетський Гай – станція метрополітену «Палац спорту»;
  • тролейбус № 17 – «Площа Космонавтів – станція метрополітену «Площа Українських Героїв»;
  • тролейбус № 19 – «Площа Космонавтів – вулиця Ольжича»;
  • тролейбус № 30 – «Вулиця Кадетський Гай – вулиця Милославська»;
  • тролейбус № 35 – «Кадетський Гай – проспект Свободи»;
  • тролейбус № 40 – «Вулиця Кадетський Гай – станція метрополітену «Палац спорту»;
  • маршрутне таксі № 223 – «Вулиця Мрії – залізничний вокзал «Південний»;
  • маршрутне таксі № 401 – «Вулиця Чорнобильська – залізничний вокзал «Південний»;
  • маршрутне таксі № 496 – «Станція метрополітену «Лук’янівська» – клінічна лікарня «Феофанія»;
  • маршрутне таксі № 499 – «Станція метрополітену «Васильківська» – Обласна лікарня»;
  • маршрутне таксі № 518 – «Вулиця Сирецька – вулиця Кадетський Гай».

Чапаєвське кладовище:

  • автобус № 43 – «Станція метрополітену «Видубичі» – селище Козин»;
  • автобус № 43-К – «Станція метрополітену «Видубичі» – санаторій Конча-Заспа»;
  • автобус № 57 – «Авторинок «Чапаєвка» – станція метрополітену «Академмістечко»;
  • маршрутне таксі № 567 – «Станція метрополітену «Видубичі» – авторинок «Центральний».

20 квітня – Біличанське, Бортничанське, Вигурівське, Дарницьке, Жулянське, Звіринецьке, Куренівське, Позняківське, Троєщинське кладовища, Меморіал на могилі Невідомого солдата в парку Вічної Слави.

Маршрути:

Біличанське кладовище:

  • автобус № 97 – «Станція метрополітену «Святошин» – масив Новобіличі»;
  • автобус № 97-К – «Вулиця Чорнобильська – масив Новобіличі»;
  • маршрутне таксі № 200-К – «Вулиця Миколи Ушакова – вулиця Василя Стефаника»; 
  • маршрутне таксі № 202 – «Вулиця Булаховського – станція метрополітену «Святошин»; 
  • маршрутне таксі № 408 – «Вулиця Обухівська – залізнична станція «Київ-Волинський».

Бортничанське кладовище:

  • автобус № 104 – «Станція метрополітену «Харківська» – мікрорайон «Бортничі»;
  • маршрутне таксі № 407 – «Вулиця Михайла Гришка – вулиця Привокзальна»;
  • маршрутне таксі № 415 – «Станція метрополітену «Харківська» – вулиця Кубанської України»;
  • маршрутне таксі № 503 – «Вулиця Митрополита Андрея Шептицького – станція метрополітену «Червоний Хутір»;
  • маршрутне таксі № 526 – «Станція метрополітену «Лісова» – станція метрополітену «Позняки»;
  • маршрутне таксі № 529 – «Мікрорайон «Бортничі» – проспект Червоної Калини»;
  • маршрутне таксі № 542 – «Станція метрополітену «Осокорки» – вулиця Митрополита Андрея Шептицького».

Вигурівське та Троєщинське кладовища:

  • автобус № 6 – «Вулиця Милославська – Дарницька площа».

Дарницьке та Позняківське кладовища:

  • автобус № 17 – «Станція метрополітену «Харківська» – вулиця Драгоманова»;
  • автобус № 18 – «Станція метрополітену «Харківська» – Харківське шосе»;
  • автобус № 42 – «Микільська Слобідка – вулиця Єлизавети Чавдар»;
  • автобус № 45 – «Проспект Петра Григоренка – станція метрополітену «Дарниця»;
  • автобус № 51 – «Станція метрополітену «Либідська» – станція метрополітену «Червоний хутір»;
  • автобус № 63 – «Станція метрополітену «Червоний хутір» – вулиця Космонавта Поповича»;
  • автобус № 115 – «Контрактова площа – залізничний вокзал «Дарниця»;
  • трамвай № 8 – «Станція метрополітену «Позняки» – станція метрополітену «Лісова»;
  • трамвай № 22 – «Проспект Воскресенський – завод ЗБК»;
  • трамвай № 27 – «Вулиця Милославська – станція метрополітену «Позняки»;
  • трамвай № 29 – «Станція метрополітену «Бориспільська» – станція метрополітену «Лісова»;
  • маршрутне таксі № 407 – «Вулиця Михайла Гришка – вулиця Привокзальна»;
  • маршрутне таксі № 415 – «Станція метрополітену «Харківська» – вулиця Кубанської України»;
  • маршрутне таксі № 503 – «Вулиця Митрополита Андрея Шептицького – станція метрополітену «Червоний Хутір»;
  • маршрутне таксі № 526 – «Станція метрополітену «Лісова» – станція метрополітену «Позняки»;
  • маршрутне таксі № 529 – «Мікрорайон «Бортничі» – проспект Червоної Калини»;
  • маршрутне таксі № 542 – «Станція метрополітену «Осокорки» – вулиця Митрополита Андрея Шептицького».

Жулянське кладовище:

  • автобус № 75 – «Станція метрополітену «Виставковий центр» – вулиця Григорія Гуляницького (селище Жуляни)»;
  • автобус № 78 – «Станція метрополітену «Васильківська» – Севастопольська площа»;
  • маршрутне таксі № 499 – «Станція метрополітену «Васильківська» – Обласна лікарня».

Звіринецьке кладовище:

  • автобус № 51 – «Станція метрополітену «Червоний Хутір» – станція метрополітену «Либідська»;
  • автобус № 109 – «Станція метрополітену «Харківська» – станція метрополітену «Театральна»;
  • автобус № 118 – «Станція метрополітену «Чернігівська» – станція метрополітену «Політехнічний інститут»;
  • тролейбус № 43 – «Кібернетичний центр – Дарницька площа»;
  • тролейбус № 50 – «Вулиця Милославська – станція метрополітену «Либідська»;
  • маршрутне таксі № 205 – «Дарницька площа – Індустріальний шляхопровід»;
  • № 416 – «Кібернетичний центр – вулиця Милославська»;
  • № 590 – «Станція метрополітену «Либідська» – вулиця Лісківська».

Куренівське кладовище:

  • тролейбус № 6 – «Мінський масив – Майдан Незалежності»;
  • тролейбус № 18 – «Вулиця Сошенка – Майдан Незалежності»;
  • тролейбус № 25 – «Проспект Свободи – станція метрополітену «Почайна»;
  • тролейбус № 28 – «Проспект Свободи – станція метрополітену «Лук'янівська»;
  • тролейбус № 33 – «Мінський масив – залізничний вокзал «Південний»;
  • маршрутне таксі № 518 – «Вулиця Сирецька – вулиця Кадетський Гай».

Меморіал на могилі Невідомого солдата в парку Вічної Слави:

  • автобус № 24 – «Музей історії України у ІІ світовій війні – залізничний вокзал «Центральний»;
  • автобус № 25 – «Музей історії України у ІІ світовій війні – залізнична станція Київ-Волинський»;
  • автобус № 55 – «Площа Дарницька – станція метрополітену «Палац спорту»;
  • тролейбус № 38 – «Музей історії України у ІІ світовій війні – станція метрополітену «Видубичі»;
  • маршрутне таксі № 470 – Вулиця Ягідна – Національний музей історії України у ІІ світовій війні».

21 квітня – Байкове, Биківнянське, Військове кладовища.

Маршрути:

Байкове (РС СКП («Київський крематорій»)) кладовище:

  • автобус № 5 – «Вулиця Ізюмська – залізничний вокзал «Центральний»;
  • автобус № 5-К – «Вулиця Ізюмська – вулиця Байкова»;
  • автобус № 12 – «Вулиця Ізюмська – залізничний вокзал «Південний»;
  • автобус № 20 – «Станція метрополітену «Площа Українських Героїв» – масив «Корчувате»;
  • автобус № 22 – «Вулиця Тростянецька – вулиця Медова»;
  • автобус № 109 – «Станція метрополітену «Харківська» – станція метрополітену «Театральна»;
  • тролейбус № 1 – «Багринова гора – станція метрополітену «Либідська»;
  • тролейбус № 12 – «Станція метрополітену «Васильківська» – залізничний вокзал «Центральний»;
  • тролейбус № 40 – «Вулиця Кадетський Гай – станція метрополітену «Палац спорту»;
  • тролейбус № 40-К – «Вулиця Кадетський Гай – вулиця Жилянська»;
  • тролейбус № 42 – «Станція метрополітену «Либідська» – вулиця Ольжича»;
  • маршрутне таксі № 539 – «Вулиця Ракетна – залізничний вокзал «Центральний».

Биківнянське кладовище:

  • автобус № 11 – «Станція метрополітену «Лісова» – Радіоцентр (селище Биківня)»;
  • № 11-Д – «Станція метрополітену «Лісова» – Дачне містечко».

Військове кладовище:

  • тролейбус № 16 – «Вулиця Мрії – Майдан Незалежності»;
  • тролейбус № 19 – «Площа Космонавтів – вулиця Ольжича»;
  • тролейбус № 23 – «Вулиця Мрії – Лук'янівська площа»;
  • тролейбус № 30 – «Вулиця Милославська – Кадетський Гай»;
  • тролейбус № 31 – «Вулиця Милославська – станція метрополітену «Лук'янівська»;
  • тролейбус № 35 – «Проспект Свободи – вулиця Кадетський Гай»;
  • маршрутне таксі № 166 – «Вулиця Мрії – станція метрополітену «Лук'янівська».

22 квітня – Міське кладовище:

  • автобус № 14 – «Станція метрополітену «Нивки» – Лісорозсадник»;
  • автобус № 32 – «Станція метрополітену «Нивки» – Мінський масив»;
  • автобус № 90 – «Вулиця Григоровича-Барського – площа Валерія Марченка»;
  • автобус № 90-К – «Станція метрополітену «Святошин» – площа Валерія Марченка»;
  • автобус № 103 – «Проспект Свободи – вулиця Чорнобильська»;
  • тролейбус № 4 – «Проспект Свободи – станція метрополітену «Площа Українських Героїв»;
  • тролейбус № 5 – «Вулиця Білицька – станція метрополітену «Площа Українських Героїв»;
  • тролейбус № 16 – «Вулиця Мрії – Майдан Незалежності»;
  • тролейбус № 23 – «Вулиця Мрії – Лук'янівська площа»;
  • тролейбус № 26 – «Проспект Свободи – станція метрополітену «Нивки»;
  • тролейбус № 35 – «Проспект Свободи – вулиця Кадетський Гай»;
  • маршрутне таксі № 166 – «Станція метрополітену «Лук'янівська» – вулиця Мрії»;
  • маршрутне таксі № 223 – «Вулиця Мрії – залізничний вокзал «Південний».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]