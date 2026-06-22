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Во Львовской области бывшего командира ТРО подозревают в халатности при начислении выплат на сумму 80 млн гривен

19:18, 22 июня 2026
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Речь идет о возможных убытках для государства при начислении надбавок в размере 100 тысяч гривен.
Во Львовской области бывшего командира ТРО подозревают в халатности при начислении выплат на сумму 80 млн гривен
Фото: ОГП
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Бывшего командира бригады территориальной обороны подозревают в служебной халатности при начислении боевых выплат, что привело к убыткам для государства.

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Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, речь идет о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей при начислении дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим.

По данным следствия, в период с апреля 2023 года по январь 2024 года должностное лицо ненадлежащим образом исполняло служебные обязанности при начислении дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 тыс. грн военнослужащим.

Указанные выплаты предусмотрены законодательством для военных, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или выполняют боевые и специальные задачи в условиях военного положения.

В то же время установлено, что бывший командир подписывал приказы о начислении этого вознаграждения военнослужащим, которые в соответствующие периоды не имели законных оснований для его получения.

Следствие установило, что должностное лицо располагало информацией о фактическом привлечении личного состава к выполнению боевых задач и имело возможность проверить основания для начисления выплат, однако надлежащего контроля не обеспечило и издало соответствующие приказы.

На основании этих документов финансовая служба воинской части произвела начисление и выплату средств.

В результате, по данным следствия, государственному бюджету нанесён ущерб на сумму почти 80 млн грн.

Бывшему командиру предъявлено подозрение по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины — халатное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения.

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