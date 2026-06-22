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На Львівщині екскомандира ТРО підозрюють у недбалості під час нарахування виплат на суму 80 млн гривень

19:18, 22 червня 2026
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Йдеться про можливі збитки державі під час нарахування 100-тисячних надбавок.
На Львівщині екскомандира ТРО підозрюють у недбалості під час нарахування виплат на суму 80 млн гривень
Фото: ОГП
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Колишнього командира бригади територіальної оборони підозрюють у службовій недбалості під час нарахування бойових виплат, що призвело до збитків державі.

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Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, йдеться про неналежне виконання службових обов’язків під час нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям.

За даними слідства, у період з квітня 2023 року по січень 2024 року посадовець неналежно виконував службові обов’язки під час нарахування додаткової грошової винагороди у розмірі 100 тис. грн військовослужбовцям.

Зазначені виплати передбачені законодавством для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують бойові та спеціальні завдання в умовах воєнного стану.

Водночас встановлено, що колишній командир підписував накази про нарахування цієї винагороди військовослужбовцям, які у відповідні періоди не мали законних підстав для її отримання.

Слідство встановило, що посадовець мав інформацію про фактичне залучення особового складу до виконання бойових завдань та можливість перевірити підстави для нарахування виплат, однак належного контролю не забезпечив і видав відповідні накази.

На підставі цих документів фінансова служба військової частини здійснила нарахування та виплату коштів.

У результаті, за даними слідства, державному бюджету завдано збитків на суму майже 80 млн грн.

Колишньому командиру повідомлено про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

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Львів гроші військові виплати військовим

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