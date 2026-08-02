Хотите работать, учиться или жениться за границей — без какого штампа могут отказать

Апостиль подтверждает подлинность официального документа для использования за границей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апостиль — это специальный штамп, который подтверждает подлинность подписи, печати или штампа на официальном документе и придает ему юридическую силу для использования в странах, присоединившихся к Гаагской конвенции 1961 года. При этом он не подтверждает содержание документа, а лишь его надлежащее оформление.

Для чего нужен апостиль

Такой штамп может понадобиться в следующих случаях:

устройство на работу за рубежом;

обучение в зарубежных учебных заведениях;

заключение брака за пределами Украины;

оформление вида на жительство;

получение гражданства другого государства;

подача документов в государственные органы иностранных государств.

На какие документы можно поставить апостиль

Апостиль может быть проставлен, в частности, на:

свидетельствах о рождении;

свидетельствах о браке;

свидетельствах об изменении имени;

документах об образовании;

нотариально заверенных документах;

других официальных документах.

Что подтверждает апостиль

Специалисты отмечают, что апостиль не удостоверяет подлинность или содержание документа.

Его назначение — подтвердить подлинность подписи, печати или штампа на официальном документе, а также полномочия должностного лица, выдавшего его. Именно это обеспечивает возможность использования документа за рубежом в странах, признающих апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.