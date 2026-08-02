Хотите работать, учиться или жениться за границей — без какого штампа могут отказать
Апостиль — это специальный штамп, который подтверждает подлинность подписи, печати или штампа на официальном документе и придает ему юридическую силу для использования в странах, присоединившихся к Гаагской конвенции 1961 года. При этом он не подтверждает содержание документа, а лишь его надлежащее оформление.
Для чего нужен апостиль
Такой штамп может понадобиться в следующих случаях:
- устройство на работу за рубежом;
- обучение в зарубежных учебных заведениях;
- заключение брака за пределами Украины;
- оформление вида на жительство;
- получение гражданства другого государства;
- подача документов в государственные органы иностранных государств.
На какие документы можно поставить апостиль
Апостиль может быть проставлен, в частности, на:
- свидетельствах о рождении;
- свидетельствах о браке;
- свидетельствах об изменении имени;
- документах об образовании;
- нотариально заверенных документах;
- других официальных документах.
Что подтверждает апостиль
Специалисты отмечают, что апостиль не удостоверяет подлинность или содержание документа.
Его назначение — подтвердить подлинность подписи, печати или штампа на официальном документе, а также полномочия должностного лица, выдавшего его. Именно это обеспечивает возможность использования документа за рубежом в странах, признающих апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года.
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