Хочете працювати, навчатися чи одружитися за кордоном – без якого штампа можуть відмовити
Апостиль — це спеціальний штамп, який підтверджує справжність підпису, печатки або штампа на офіційному документі та надає йому юридичну силу для використання в країнах, що приєдналися до Гаазької конвенції 1961 року. Водночас він не підтверджує зміст документа, а лише його належне оформлення.
Для чого потрібен апостиль
Такий штамп може знадобитися у разі:
- працевлаштування за кордоном;
- навчання в іноземних закладах освіти;
- укладення шлюбу за межами України;
- оформлення посвідки на проживання;
- отримання громадянства іншої держави;
- подання документів до державних органів іноземних країн.
На які документи можна поставити апостиль
Апостиль може бути проставлений, зокрема, на:
- свідоцтвах про народження;
- свідоцтвах про шлюб;
- свідоцтвах про зміну імені;
- документах про освіту;
- нотаріально засвідчених документах;
- інших офіційних документах.
Що підтверджує апостиль
Фахівці наголошують, що апостиль не засвідчує достовірність або зміст документа.
Його призначення — підтвердити справжність підпису, печатки або штампа на офіційному документі, а також повноваження посадової особи, яка його видала. Саме це забезпечує можливість використання документа за кордоном у країнах, які визнають апостиль відповідно до Гаазької конвенції 1961 року.
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