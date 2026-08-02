Хочете працювати, навчатися чи одружитися за кордоном – без якого штампа можуть відмовити

Апостиль підтверджує справжність офіційного документа для використання за кордоном.

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Апостиль — це спеціальний штамп, який підтверджує справжність підпису, печатки або штампа на офіційному документі та надає йому юридичну силу для використання в країнах, що приєдналися до Гаазької конвенції 1961 року. Водночас він не підтверджує зміст документа, а лише його належне оформлення.

Для чого потрібен апостиль

Такий штамп може знадобитися у разі:

працевлаштування за кордоном;

навчання в іноземних закладах освіти;

укладення шлюбу за межами України;

оформлення посвідки на проживання;

отримання громадянства іншої держави;

подання документів до державних органів іноземних країн.

На які документи можна поставити апостиль

Апостиль може бути проставлений, зокрема, на:

свідоцтвах про народження;

свідоцтвах про шлюб;

свідоцтвах про зміну імені;

документах про освіту;

нотаріально засвідчених документах;

інших офіційних документах.

Що підтверджує апостиль

Фахівці наголошують, що апостиль не засвідчує достовірність або зміст документа.

Його призначення — підтвердити справжність підпису, печатки або штампа на офіційному документі, а також повноваження посадової особи, яка його видала. Саме це забезпечує можливість використання документа за кордоном у країнах, які визнають апостиль відповідно до Гаазької конвенції 1961 року.

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