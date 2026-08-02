Не все родители знают: при оформлении заграничного паспорта у детей с 12 лет сканируют отпечатки пальцев
При оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу детям, достигшим 12-летнего возраста, обязательно проводится сканирование отпечатков пальцев. В Паспортном сервисе объяснили, для чего нужна эта процедура и что делать, если получить отпечатки невозможно.
С какого возраста сканируют отпечатки пальцев
В Паспортной службе напомнили, что при оформлении заграничного паспорта с 12 лет проводится сканирование отпечатков пальцев.
Полученные биометрические данные используются при оформлении документа и являются одним из его элементов защиты.
Для чего используются отпечатки пальцев
В Паспортном сервисе пояснили, что отпечатки пальцев необходимы для:
- подтверждения личности владельца документа;
- дополнительной защиты загранпаспорта от подделки;
- верификации личности при получении готового документа.
Что делать, если отпечатки пальцев невозможно снять
Если по техническим или иным причинам снять отпечатки пальцев невозможно, оформляется соответствующий акт.
В таком случае при получении загранпаспорта верификация личности проводится по фотографии.
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