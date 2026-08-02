Не все родители знают: при оформлении заграничного паспорта у детей с 12 лет сканируют отпечатки пальцев

Отпечатки пальцев используются для защиты документа, подтверждения личности и проверки при получении паспорта.

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При оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу детям, достигшим 12-летнего возраста, обязательно проводится сканирование отпечатков пальцев. В Паспортном сервисе объяснили, для чего нужна эта процедура и что делать, если получить отпечатки невозможно.

С какого возраста сканируют отпечатки пальцев

В Паспортной службе напомнили, что при оформлении заграничного паспорта с 12 лет проводится сканирование отпечатков пальцев.

Полученные биометрические данные используются при оформлении документа и являются одним из его элементов защиты.

Для чего используются отпечатки пальцев

В Паспортном сервисе пояснили, что отпечатки пальцев необходимы для:

подтверждения личности владельца документа;

дополнительной защиты загранпаспорта от подделки;

верификации личности при получении готового документа.

Что делать, если отпечатки пальцев невозможно снять

Если по техническим или иным причинам снять отпечатки пальцев невозможно, оформляется соответствующий акт.

В таком случае при получении загранпаспорта верификация личности проводится по фотографии.

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