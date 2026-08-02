Не всі батьки знають: при оформленні закордонного паспорта дітям із 12 років сканують відбитки пальців

Відбитки пальців використовують для захисту документа, підтвердження особи та перевірки під час отримання паспорта.

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Під час оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон дітям, які досягли 12-річного віку, обов’язково проводять сканування відбитків пальців. У Паспортному сервісі пояснили, для чого потрібна ця процедура та що робити, якщо отримати відбитки неможливо.

З якого віку сканують відбитки пальців

У Паспортному сервісі нагадали, що під час оформлення закордонного паспорта з 12 років здійснюється сканування відбитків пальців.

Отримані біометричні дані використовуються під час оформлення документа та є одним із його елементів захисту.

Для чого використовують відбитки пальців

У Паспортному сервісі пояснили, що відбитки пальців необхідні для:

підтвердження особи власника документа;

додаткового захисту закордонного паспорта від підроблення;

верифікації особи під час отримання готового документа.

Що робити, якщо відбитки пальців неможливо зняти

Якщо з технічних або інших причин зняти відбитки пальців неможливо, оформлюється відповідний акт.

У такому випадку під час отримання закордонного паспорта верифікація особи проводиться за фотографією.

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