В Одессе гражданские и работники «скорой» заблокировали автобус ТЦК – видео

В ТЦК отреагировали на блокирование служебного транспорта ТЦК во время проверки документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевском районе Одессы во время плановой проверки документов произошел инцидент, когда граждане препятствовали движению служебного транспорта ТЦК.

Конфликт между представителями ТЦК и СП мужчиной и женщиной. Видеозапись события распространили в социальных сетях. На видео видно, как девушка запрыгнула в служебный автобус ТЦК.

«В связи с распространением в социальных сетях видеозаписей инцидента, произошедшего сегодня в Одессе во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП, считаем необходимым разъяснить фактические обстоятельства происшествия», — отметили в Одесском областном ТЦК и СП.

По информации ТЦК, совместная группа в составе представителей районного ТЦК и СП и Национальной полиции проводила плановую проверку документов в Киевском районе Одессы. Во время проверки с помощью базы данных «Оберег» выяснилось, что один из граждан находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

В ТЦК говорят, что на требование представителя полиции проследовать в ТЦК для дальнейших мобилизационных процедур гражданин отреагировал агрессивно и пытался сбежать, но попытка была пресечена.

«К сожалению, служебное транспортное средство, в котором находился нарушитель, не смогло начать движение из-за действий его спутницы», — пояснили в ТЦК.

По данным центра, группа гражданских лиц, к которым впоследствии присоединились работники экстренной медицинской помощи, активно препятствовала движению транспорта, блокируя автомобиль, высказывая угрозы и применяя физическое давление. Из-за этих действий нарушитель, который находился в розыске, покинул служебный транспорт.

В ТЦК и СП сообщили, что все действия участников инцидента зафиксированы на боди-камерах военнослужащих. Материалы с доказательствами противоправных действий будут переданы в правоохранительные органы для правовой оценки действий всех причастных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.