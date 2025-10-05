Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

В Одессе гражданские и работники «скорой» заблокировали автобус ТЦК – видео

13:17, 5 октября 2025
В ТЦК отреагировали на блокирование служебного транспорта ТЦК во время проверки документов.
В Одессе гражданские и работники «скорой» заблокировали автобус ТЦК – видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевском районе Одессы во время плановой проверки документов произошел инцидент, когда граждане препятствовали движению служебного транспорта ТЦК.

Конфликт между представителями ТЦК и СП мужчиной и женщиной. Видеозапись события распространили в социальных сетях. На видео видно, как девушка запрыгнула в служебный автобус ТЦК.

«В связи с распространением в социальных сетях видеозаписей инцидента, произошедшего сегодня в Одессе во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП, считаем необходимым разъяснить фактические обстоятельства происшествия», — отметили в Одесском областном ТЦК и СП.

По информации ТЦК, совместная группа в составе представителей районного ТЦК и СП и Национальной полиции проводила плановую проверку документов в Киевском районе Одессы. Во время проверки с помощью базы данных «Оберег» выяснилось, что один из граждан находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

В ТЦК говорят, что на требование представителя полиции проследовать в ТЦК для дальнейших мобилизационных процедур гражданин отреагировал агрессивно и пытался сбежать, но попытка была пресечена.

«К сожалению, служебное транспортное средство, в котором находился нарушитель, не смогло начать движение из-за действий его спутницы», — пояснили в ТЦК.

По данным центра, группа гражданских лиц, к которым впоследствии присоединились работники экстренной медицинской помощи, активно препятствовала движению транспорта, блокируя автомобиль, высказывая угрозы и применяя физическое давление. Из-за этих действий нарушитель, который находился в розыске, покинул служебный транспорт.

В ТЦК и СП сообщили, что все действия участников инцидента зафиксированы на боди-камерах военнослужащих. Материалы с доказательствами противоправных действий будут переданы в правоохранительные органы для правовой оценки действий всех причастных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва