В Одесі цивільні та працівники «швидкої» заблокували бус ТЦК – відео

В ТЦК відреагували на заблокування службового транспорту ТЦК під час перевірки документів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київському районі Одеси під час планової перевірки документів стався інцидент, коли громадяни перешкоджали руху службового транспорту ТЦК.

Конфлікт між представниками ТЦК та СП чоловіком і жінкою. Відеозапису події поширили в соціальних мережах. На відео видно, як дівчина застрибнула до службового буса ТЦК.

«У зв'язку з поширенням у соціальних мережах відеозаписів інциденту, що стався сьогодні в Одесі під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП, вважаємо за необхідне роз'яснити фактичні обставини події», — зазначили в Одеському обласному ТЦК та СП.

За інформацією ТЦК, спільна група у складі представників районного ТЦК та СП і Національної поліції проводила планову перевірку документів у Київському районі Одеси. Під час перевірки за допомогою бази даних «Оберіг» з’ясувалося, що один із громадян перебуває в розшуку через порушення правил військового обліку.

В ТЦК говорять, що на вимогу представника поліції прослідувати до ТЦК для подальших мобілізаційних процедур громадянин відреагував агресивно та намагався втекти, але спробу було припинено.

«На жаль, службовий транспортний засіб, у якому перебував порушник, не зміг розпочати рух через дії його супутниці», — пояснили в ТЦК.

За даними центру, група цивільних осіб, до яких згодом приєдналися працівники екстреної медичної допомоги, активно перешкоджала руху транспорту, блокуючи автомобіль, висловлюючи погрози та застосовуючи фізичний тиск. Через ці дії порушник, який перебував у розшуку, залишив службовий транспорт.

В ТЦК та СП повідомили, що всі дії учасників інциденту зафіксовано на боді-камери військовослужбовців. Матеріали з доказами протиправних дій буде передано до правоохоронних органів для правової оцінки дій усіх причетних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.