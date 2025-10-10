В Ровно частично пропало электричество

Ровнооблэнерго сообщило об аварии.

Часть Ровно осталась без электричества, остановились светофоры и движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения.

«Ривнеоблэнерго», реагируя на сообщения в соцсетях, сообщило об аварийной ситуации: «Уважаемые потребители, по состоянию на 19.15 часть г. Ровно без электроснабжения в результате аварийной ситуации на оборудовании оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго». Стараемся вернуть свет в ваши дома как можно быстрее! Бригады Ровнооблэнерго уже ликвидируют аварию».

Впоследствии сообщили, что троллейбусы возобновили движение.

