У Рівному частково зникло світло

Рівнеобленерго повідомило про аварію.

Частина Рівного залишилася без електрики, зупинилися світлофори та рух тролейбусів через відсутність напруги.

«Рівнеобленерго, реагуючи на дописи у соцмережах, повідомило про аварійну ситуацію: «Шановні споживачі станом на 19.15 частина м. Рівне без електропостачання внаслідок аварійної ситуації на обладнанні оператора системи передачі НЕК «Укренерго». Намагаємося повернути світло у ваші домівки якнайшвидше! Бригади Рівнеобленерго вже ліквідовують аварію».

Згодом повідомили, що тролейбуси продовжили рух.

