У Мексиці знайшли потаємне поховання майя: фото

Археологи знайшли в скелях замуровані тіла племені майя.

Джерело фото: Arkeonews

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) у Мексиці виявили заховану похоронну камеру майя у печері, що знаходиться в археологічному комплексі в Тулумі, Кінтана-Роо, – повідомляє Arkeonews.

За масивною скелею в глибинах оточеного муром мексиканського міста Тулум, що заважала до входу у приховану печеру в районі міста майя, знаходилося поховання кількох людей доіспанської цивілізації.

Це відкриття стало результатом планових робіт з розчищення нової стежки для відвідувачів, розташованої між двома відомими храмами. Приклеєний морський равлик вказував на високий рівень майстерності майя.

Після видалення каменю, який заблокував вхід до печери, вчені помітили, що він буквально розірвав скелетні останки людини, залишаючи нижню частину тіла ззовні, а верхню всередині. Це вказує на те, що людина можливо потрапила в пастку, намагаючись отримати доступ до печери.

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