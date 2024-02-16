OpenAI презентував нову систему ШІ для створення відеороликів

OpenAI здивує користувачів ШІ Sora для створення відео на основі текстового опису.

Джерело фото: Encord

Компанія OpenAI представила нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка здатна створювати відеоролики на основі текстового опису. Про це повідомила пресслужба компанії.

За даними повідомлення, Sora може генерувати відео тривалістю до хвилини, з декількома персонажами, які виражають емоції та рухаються, з детальним відтворенням об'єктів і фону. При цьому система дотримується користувацьких підказок і зберігає візуальну якість.

У компанії зазначають, що модель Sora має інтегроване глибоке розуміння мови та розуміє, як різні об'єкти поводяться у реальному світі. Однак, вона має свої слабкі місця, зокрема, у точному моделюванні фізики та причинно-наслідкових зв'язків. Модель може плутати ліво та право, а також мати труднощі з точним описом подій у часі.

Наразі доступ до Sora обмежений лише обмеженій кількості користувачів, зокрема, фахівцям з кібербезпеки та протидії поширенню дезінформації. Також систему зможуть використовувати художники, дизайнери та режисери для виявлення та виправлення її недоліків у створенні відео.

У майбутньому компанія планує залучити до використання Sora політиків, викладачів та митців з усього світу з метою отримання зворотного зв'язку та подальшого вдосконалення системи штучного інтелекту.

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