На Чернігівщині мобілізований депутат 5 місяців отримував зарплату, але на службі не з’являвся

ДБР повідомило про підозру місцевому депутату за ухилення від несення служби та шахрайство.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру депутату Семенівської міськради Чернігівської області. Його мобілізували після початку вторгнення рф, але протягом п’яти місяців він не з’являвся у місці несення служби.

У ДБР зазначають, що начальник депутата по службі не тільки не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця, але ще й писав у документах, що той начебто несе службу у прикордонних нарядах.

«При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового на понад 157 тисяч гривень. Йому повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 КК України)», - сказано у повідомленні.

У Бюро додають, що тепер депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту.

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