В Черниговской области мобилизованный депутат 5 месяцев получал зарплату, но на службе не появлялся

ГБР сообщило о подозрении местному депутату за уклонение от несения службы и мошенничество.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении депутату Семеновского горсовета Черниговской области. Его мобилизовали после начала вторжения рф, но в течение пяти месяцев он не появлялся в месте несения службы.

В ГБР отмечают, что начальник депутата по службе не только не реагировал на отсутствие подчиненного военнослужащего, но еще и писал в документах, что тот якобы несет службу в пограничных нарядах.

«При этом депутат незаконно получил денежное обеспечение военного на более 157 тысяч гривен. Ему сообщено о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 УК Украины)», - говорится в сообщении.

В Бюро добавляют, что теперь депутату грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

Ранее сообщалось, что на Львовщине врачи за взятки делали уклонистов «инвалидами».

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