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  1. В мире

OpenAI презентовал новую систему ИИ для создания видеороликов

21:24, 16 февраля 2024
OpenAI удивит пользователей ИИ Sora для создания видео на основе текстового описания.
OpenAI презентовал новую систему ИИ для создания видеороликов
Источник фото: Encord
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Компания OpenAI представила новую систему искусственного интеллекта под названием Sora, которая способна создавать видеоролики на основе текстового описания. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным сообщения, Sora может генерировать видео продолжительностью до минуты, с несколькими персонажами, которые выражают эмоции и двигаются, с детальным воспроизведением объектов и фона. При этом система придерживается пользовательских подсказок и сохраняет визуальное качество.

В компании отмечают, что модель Sora имеет интегрированное глубокое понимание языка и понимает, как различные объекты ведут себя в реальном мире. Однако, она имеет свои слабые места, в частности, в точном моделировании физики и причинно-следственных связей. Модель может путать лево и право, а также иметь трудности с точным описанием событий во времени.

Сейчас доступ к Sora ограничен лишь ограниченному количеству пользователей, в частности, специалистам по кибербезопасности и противодействию распространению дезинформации. Также систему смогут использовать художники, дизайнеры и режиссеры для выявления и исправления ее недостатков в создании видео.

В будущем компания планирует привлечь к использованию Sora политиков, преподавателей и художников со всего мира с целью получения обратной связи и дальнейшего совершенствования системы искусственного интеллекта.

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