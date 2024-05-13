У Німеччині вночі невідомі закидали камінням будинок політика праворадикальної партії

Зловмисники закидали вікна приватного будинку камінням та пошкодили кілька з них.

У східнонімецькому місті Галле невідомі закидали камінням та запальним пристроєм будинок депутата міської ради праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Про це повідомляє «DPA», передає «Європейська правда».

За словами поліції, зловмисники вночі закидали вікна приватного будинку камінням та пошкодили кілька з них. Також у повідомленні сказано, що вони кинули запальний пристрій у вхідні двері, але він загаснув сам по собі.

Правоохоронці заявили, що ані свідки, ані поліція не змогли ідентифікувати підозрюваних у цьому районі після інциденту.

Повідомляється, що розслідуванням справи займається служба державної безпеки країни, яка відповідає за політично вмотивовані злочини.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Німеччина бореться з хвилею шпигунських загроз з боку рф та Китаю.

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