В Германии ночью неизвестные забросали камнями дом политика праворадикальной партии

Злоумышленники забросали окна частного дома камнями и повредили несколько из них.

В восточногерманском городе Галле неизвестные забросали камнями и зажигательным устройством дом депутата городского совета праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Об этом сообщает «DPA», передает «Европейская правда».

По словам полиции, злоумышленники ночью забросали окна частного дома камнями и повредили несколько из них. Также в сообщении сказано, что они бросили зажигательное средство во входную дверь, но оно угасло само по себе.

Правоохранители заявили, что ни свидетели, ни полиция не смогли идентифицировать подозреваемых в этом районе после инцидента.

Сообщается, что расследованием дела занимается служба государственной безопасности страны, отвечающая за политически мотивированные преступления.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Германия борется с волной шпионских угроз со стороны рф и Китая.

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