Хищение земель на побережье Днестровского лимана: разоблачили группу мошенников

Подозреваемые завладели 7 земельными участками площадью более 1,5 га на побережье Днестровского лимана.

В Одесской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении 4 участникам организованной группы по факту мошеннического завладения земельными участками на побережье Днестровского лимана, подделки документов и легализации.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, директор частного землеустроительного предприятия разработала преступную схему по завладению землями коммунальной собственности на побережье Днестровского лимана под видом их безвозмездной приватизации.

В свой «бизнес-план» женщина привлекла своего мужа – заместителя председателя горсовета одного из городов областного значения Одесщины, должностного лица Мологовского сельсовета Белгород-Днестровского района и бывшего депутата этого совета.

Схема заключалась в использовании заведомо недостоверных документов о якобы наличии на участке здания, дающего формальное право для его приватизации подконтрольным лицам, с последующей выдачей решения сельсовета о передаче земли в собственность.

Таким образом, подозреваемые завладели 7 земельными участками площадью более 1,5 га на побережье Днестровского лимана, из которых 2 участка организатор успела продать.

В прокуратуре добавили, что организатору земельной схемы избрана мера пресечения в виде залога в размере 4,3 млн грн, а ее мужу – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 4 млн гривен.

Продолжаются следственные действия по другим эпизодам противоправной деятельности организованной группы.

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