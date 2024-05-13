В парламенте Франции открыли обсуждение законопроекта об эвтаназии

Министр здравоохранения Катрин Уотрен выразила мнение, что страна готова к этому шагу.

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В Национальной ассамблее, нижней палате парламента Франции, начали рассмотрение законопроекта об ассистированной эвтаназии. Об этом сообщает «France Bleu».

С 13 мая специальная комиссия в Национальной ассамблее начинает рассмотрение приблизительно 1900 поправок к законопроекту об ассистированной эвтаназии, который впервые вынесут в зал 27 мая.

По предварительным оценкам, парламентский «марафон» по согласованию всех положений проекта может длиться, по меньшей мере, до лета 2025 года. Продолжительность процесса связана, в том числе, с тем, что документ будет курсировать между Нацасамблеей и Сенатом.

Министр здравоохранения Катрин Уотрен выразила мнение, что страна готова к этому шагу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Словении проведут референдум, где проголосуют за эвтаназию и выращивание каннабиса.

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