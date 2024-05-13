У парламенті Франції відкрили обговорення законопроєкту про евтаназію

Міністерка охорони здоров’я Катрін Вотрен висловила думку, що країна готова до цього кроку.

Джерело фото: Maxppp - PORCU Frederic

У Національній асамблеї, нижній палаті парламенту Франції, почали розгляд законопроєкту про асистовану евтаназію. Про це повідомляє «France Bleu».

З 13 травня спеціальна комісія у Національній асамблеї починає розгляд приблизно 1900 поправок до законопроєкту про асистовану евтаназію, який перший раз винесуть у залу 27 травня.

За попередніми оцінками, парламентський «марафон» з узгодження усіх положень проєкту може тривати, щонайменше, до літа 2025 року. Тривалість процесу пов’язана у тому числі з тим, що документ курсуватиме між Нацасамблеєю і Сенатом.

Міністерка охорони здоров’я Катрін Вотрен висловила думку, що країна готова до цього кроку.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Словенії проведуть референдум, де проголосують за евтаназію та вирощування канабісу.

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