Розкрадання земель на узбережжі Дністровського лиману: викрили групу шахраїв

Підозрювані заволоділи 7 земельними ділянками площею понад 1,5 га на узбережжі Дністровського лиману.

На Одещині правоохоронці викрили та повідомили про підозру 4 учасникам організованої групи за фактом шахрайського заволодіння земельними ділянками на узбережжі Дністровського лиману, підробки документів та легалізації.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, директорка приватного землевпорядного підприємства розробила злочинну схему із заволодіння землями комунальної власності на узбережжі Дністровського лиману під виглядом їх безоплатної приватизації.

До свого «бізнес-плану» жінка залучила свого чоловіка – заступника голови міськради одного з міст обласного значення Одещини, посадовця Мологівської сільради Білгород-Дністровського району та колишнього депутата цієї ради.

Схема полягала у використанні завідомо недостовірних документів про нібито наявність на ділянці будівлі, що дає формальне право для її приватизації підконтрольним особам, з подальшою видачею рішення сільради про передачу землі у власність.

У такий спосіб підозрювані заволоділи 7 земельними ділянками площею понад 1,5 га на узбережжі Дністровського лиману, з яких 2 ділянки організатор встигла продати.

У прокуратурі додали, що організатору земельної схеми обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4,3 млн грн, а її чоловіку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 4 млн гривень.

Тривають слідчі дії щодо інших епізодів протиправної діяльності організованої групи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.