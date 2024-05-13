У Литві провалився референдум про зміни до Конституції щодо подвійного громадянства

Цього року було запропоновано змінити Конституцію, виключивши з неї положення, яке забороняє громадянам Литви набувати другого громадянства.

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У Литві знову не мала успіху нова спроба змінити Конституцію шляхом розширення можливостей надання подвійного громадянства. Про це пише «LTR».

За останніми даними, після підрахунку абсолютної більшості відданих голосів, у референдумі взяли участь 1 396 828 осіб, або 59% виборців.

З них схвалили запропоновані зміни щодо громадянства 1 011 014 осіб, або 73,9% тих, хто проголосував, але цього виявилося недостатньо.

Для того, щоб поправку до Конституції про громадянство було прийнято, за неї мають проголосувати не менше половини виборців, які мають право голосу. Загалом у списках виборців цього року було 2 385 234 особи. Тому потрібно було зібрати 1 192 617 голосів.

У 2019 році потрібно було зібрати 1,24 млн голосів, вдалося зібрати – 956 564 голоси, або 72,35% з тих, хто проголосував.

Цього року було запропоновано змінити Конституцію, виключивши з неї положення, яке забороняє громадянам Литви набувати другого громадянства – про те, що «крім окремих випадків, передбачених законом, ніхто не може бути громадянином Литовської Республіки та іншої держави одночасно».

Потрібно було висловити думку з приводу виправленої редакції Конституції: «Громадянство Литовської Республіки набувається за народженням та на інших підставах, встановлених законом. Порядок набуття та втрати громадянства визначається законом».

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