У Києві нетверезий байкер зіткнувся з мікроавтобусом: за життя пасажир скутера борються лікарі

Пасажир був скутера без шолома та отримав важку черепно-мозкову травму.

Джерело фото: Поліція Києва

У Києві поліція затримала нетверезого водія скутера, який спричинив ДТП з потерпілими. Подія трапилася у Солом’янському районі Києва. 31-річний водій мотоскутера «Ямаха Джог» рухався по вулиці Миколи Голего, коли раптово змінив траєкторію руху ліворуч та виїхав на сусідню смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом «Фольцваген». Про це повідомила поліція Києва.

У результаті аварії 24-річний пасажир скутера, який не був забезпечений захисним шоломом, отримав важку черепно-мозкову травму та знаходиться у лікарні у важкому стані. Водія скутера затримали на місці події. Правоохоронці зафіксували у нього 2,26 проміле алкоголю у крові.

Слідчі затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Він також отримав тілесні ушкодження, але після огляду від госпіталізації відмовився.

Слідчі клопочуть перед судом про обгорання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Пасажир скутера продовжує боротися за своє життя у лікарні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.