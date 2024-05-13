В Киеве нетрезвый байкер столкнулся с микроавтобусом: за жизнь пассажир скутера борются врачи

Пассажир был скутера без шлема и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Источник фото: Полиция Киева

В Киеве полиция задержала нетрезвого водителя скутера, который спровоцировал ДТП с пострадавшими. Происшествие случилось в Соломенском районе Киева. 31-летний водитель мотоскутера «Ямаха Джог» двигался по улице Николая Голего, когда внезапно изменил траекторию движения налево и выехал на соседнюю полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Фольцваген». Об этом сообщила полиция Киева.

В результате аварии 24-летний пассажир скутера, который не был обеспечен защитным шлемом, получил тяжелую черепно-мозговую травму и находится в больнице в тяжелом состоянии. Водителя скутера задержали на месте происшествия. Правоохранители зафиксировали у него 2,26 промилле алкоголя в крови.

Следователи задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Он также получил телесные повреждения, но после осмотра от госпитализации отказался.

Следователи ходатайствуют перед судом об обгорании применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пассажир скутера продолжает бороться за свою жизнь в больнице.

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