В Украине забронировано более 4000 IT-специалистов

Около 4050 ИТ-специалистов имеют актуальную бронь, по состоянию на 10 мая.

Более 4000 «айтишников» сейчас забронированы через Минцифры. Еще 1300 ждут согласования или перебронирования. Об этом сообщает DOU со ссылкой на Минцифры.

Чуть меньше 4050 ИТ-специалистов имеют актуальную бронь, по состоянию на 10 мая. Еще 1300 специалистов находятся на этапе согласования в Генштабе и Минэкономики (в это количество входят и поданные на перебронирование).

Издание отмечает, что в январе 2024 года было забронировано 3498 ИТ-специалистов, а в марте – 2600.

Сейчас в Украине ориентировочно 346 тысяч айтишников (согласно последнему исследованию, которое IT Ukraine Association презентовала в феврале 2024-го).

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», обновленная статья 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которая вступит в силу 18 мая в рамках вступления в силу закона об усилении мобилизации, предусматривает новеллу.

Так, не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

То есть, чиновники, занимающиеся вопросами ИТ в органах, обеспечивающих деятельность Президента, парламента и Правительства, не будут подлежать мобилизации.

Автор: Наталя Мамченко

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