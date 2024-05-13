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В Украине забронировано более 4000 IT-специалистов

16:15, 13 мая 2024
Около 4050 ИТ-специалистов имеют актуальную бронь, по состоянию на 10 мая.
В Украине забронировано более 4000 IT-специалистов
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Более 4000 «айтишников» сейчас забронированы через Минцифры. Еще 1300 ждут согласования или перебронирования. Об этом сообщает DOU со ссылкой на Минцифры.

Чуть меньше 4050 ИТ-специалистов имеют актуальную бронь, по состоянию на 10 мая. Еще 1300 специалистов находятся на этапе согласования в Генштабе и Минэкономики (в это количество входят и поданные на перебронирование).

Издание отмечает, что в январе 2024 года было забронировано 3498 ИТ-специалистов, а в марте – 2600.

Сейчас в Украине ориентировочно 346 тысяч айтишников (согласно последнему исследованию, которое IT Ukraine Association презентовала в феврале 2024-го).

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», обновленная статья 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которая вступит в силу 18 мая в рамках вступления в силу закона об усилении мобилизации, предусматривает новеллу.

Так, не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

То есть, чиновники, занимающиеся вопросами ИТ в органах, обеспечивающих деятельность Президента, парламента и Правительства, не будут подлежать мобилизации.

Автор: Наталя Мамченко 

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