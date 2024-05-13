В Україні заброньовано більше 4000 IT-спеціалістів

Біля 4050 ІТ-спеціалістів мають актуальну бронь, станом на 10 травня.

Понад 4000 айтівців зараз заброньовано через Мінцифри. Ще 1300 чекають на погодження або перебронювання. Про це повідомляє DOU з посиланням на Мінцифри.

Трохи менше, ніж 4050 ІТ-спеціалістів мають актуальну бронь, станом на 10 травня. Ще 1300 фахівців перебувають на етапі погодження в Генштабі та Мінекономіки (у цю кількість входять і ті, кого подали на перебронювання).

Видання зазначає, що у січні 2024 року було заброньовано ​​3498 ІТ-спеціалістів, а в березні — 2600.

Зараз в Україні є орієнтовно 346 тисяч айтівців (згідно з останнім дослідженням, яке IT Ukraine Association презентувала у лютому 2024-го).

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», оновлена стаття 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка набуде чинності 18 травня в рамках вступу в силу закону про посилення мобілізації передбачає новелу.

Так, не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Тобто, чиновники, які займаються питаннями ІТ в органах, що забезпечують діяльність Президента, парламенту та Уряду не підлягатимуть мобілізації.