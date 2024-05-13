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Зеленський підписав закон про трансляцію засідань місцевих рад

16:07, 13 травня 2024
Закон значно посилює вплив громадян на своїх місцевих чиновників.
Зеленський підписав закон про трансляцію засідань місцевих рад
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У понеділок, 13 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування» від 22 лютого 2024 року № 3590-IX.

Законом запроваджується:

відеофіксація пленарних засідань місцевих рад та засідань їх постійних комісій;

транслювання пленарних засідань місцевих рад та засідань їх постійних комісій у мережі Інтернет в режимі реального часу (після завершення воєнного стану);

оприлюднення відеозаписів засідань в частині, що транслювалась на офіційному веб-сайті ради чи в інший спосіб;

збереження відеозаписів засідань не менше п’яти років;

висвітлення проектів порядків денних засідань постійних комісій ради, висновків і рекомендацій, а також протоколів її засідань, які містять результати поіменного голосування;

обов’язковість використання державної мови депутатами, посадовими особами місцевого самоврядування, іншими доповідачами під час сесій рад;

оприлюднення на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування публічної інформації щодо об’єктів права власності територіальних громад, регулярне оновлення такої інформації, в тому числі інформації за результатами інвентаризації.

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