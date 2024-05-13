Зеленский подписал закон о трансляции заседаний местных советов

Закон значительно усиливает влияние граждан на местных чиновников.

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В понедельник, 13 мая, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине по обеспечению прозрачности местного самоуправления» от 22 февраля 2024 года № 3590-IX.

Законом вводится:

видеофиксация пленарных заседаний местных советов и заседаний их постоянных комиссий;

транслирование пленарных заседаний местных советов и заседаний их постоянных комиссий в сети Интернет в режиме реального времени (по завершении военного положения);

обнародование видеозаписей заседаний в части, транслируемой на официальном веб-сайте совета или иным способом;

сохранение видеозаписей заседаний не менее пяти лет;

освещение проектов повесток дня заседаний постоянных комиссий совета, выводов и рекомендаций, а также протоколов его заседаний, содержащих результаты поименного голосования;

обязательность использования государственного языка депутатами, должностными лицами местного самоуправления, другими докладчиками во время сессий советов;

обнародование на едином государственном веб-портале открытых данных и на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления публичной информации об объектах права собственности территориальных общин, регулярное обновление такой информации, в том числе информации по результатам инвентаризации.

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