На Киевщине под товарный электропоезд попал молодой человек

Мужчину доставили в больницу и провели операцию по ампутации нижних конечностей.

На одной из железнодорожных станций Белоцерковского района обнаружили травмированного молодого человека. Как сообщили в полиции области, о происшествии на спецлинию сообщил диспетчер железной дороги 13 мая.

«Машинист товарного электропоезда совершил экстренное торможение и сообщил о травмированном молодом человеке диспетчеру», - отмечают в полиции.

Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу и провели операцию по ампутации нижних конечностей. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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