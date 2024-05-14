На Київщині під товарний електропотяг потрапив молодий чоловік

Чоловіка доставили до лікарні та провели операцію з ампутації нижніх кінцівок.

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На одній із залізничних станцій Білоцерківського району виявили травмованого молодого чоловіка. Як повідомили у поліції області, про подію на спецлінію повідомив диспетчер залізниці 13 травня.

«Машиніст товарного електропотяга здійснив екстрене гальмування та повідомив про травмованого молодика диспетчеру», - зауважують у поліції.

Повідомляється, що постраждалого доставили до лікарні та провели операцію з ампутації нижніх кінцівок. Обставини трагедії встановлюються.

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