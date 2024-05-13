Корупція в одному із вишів Полтави: підозрюють голову екзаменаційної комісії та старост двох груп

У Полтаві повідомлено про підозри колишнім голові екзаменаційної комісії та старостам двох груп одного з вищих навчальних закладів міста. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.
Голові інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене повторно (ч. 3 ст. 368 КК України).
Старостам – пособництво у скоєнні вказаного злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, у грудні 2023 року голова екзаменаційної комісії домовилася зі старостами про сприяння їй в одержанні від студентів- випускників неправомірної вигоди за успішне складання іспиту та захисту кваліфікаційних робіт.
Упродовж грудня 2023 - січня 2024 років старости зібрали з 20 студентів майже 40 тисяч гривень та передали голові комісії.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
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