Коррупция в одном из вузов Полтавы: подозревают главу экзаменационной комиссии и старост двух групп

Установлено, что на протяжении зимних экзаменов старосты собрали из 20 студентов почти 40 тысяч гривен и передали главе комиссии.

В Полтаве сообщено о подозрениях бывшим председателю экзаменационной комиссии и старостам двух групп одного из высших учебных заведений города. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Председателю инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное повторно (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Старостам – пособничество в совершении указанного преступления (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, в декабре 2023 года председатель экзаменационной комиссии договорилась со старостами о содействии ей в получении от студентов-выпускников неправомерной выгоды за успешную сдачу экзамена и защиту квалификационных работ.

В течение декабря 2023 – января 2024 года старосты собрали из 20 студентов почти 40 тысяч гривен и передали председателю комиссии.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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