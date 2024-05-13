В Литве провалился референдум об изменениях в Конституцию относительно двойного гражданства

В этом году было предложено изменить Конституцию, исключив из нее положение, которое запрещает гражданам Литвы приобретать второе гражданство.

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В Литве снова не увенчалась успехом новая попытка изменить Конституцию путем расширения возможностей предоставления двойного гражданства. Об этом пишет «LTR».

По последним данным, после подсчета абсолютного большинства отданных голосов, в референдуме приняли участие 1 396 828 человек, или 59% избирателей.

Из них одобрили предложенные изменения по гражданству 1 011 014 человек, или 73,9% проголосовавших, но этого оказалось недостаточно.

Для того, чтобы поправка в Конституцию о гражданстве была принята, за нее должны проголосовать не менее половины имеющих право голоса избирателей. Всего в списках избирателей в этом году было 2 385 234 человека. Поэтому нужно было собрать 1 192 617 голосов.

В 2019 году нужно было собрать 1,24 млн голосов, удалось собрать – 956 564 голоса, или 72,35% из тех, кто проголосовал.

В этом году было предложено изменить Конституцию, исключив из нее положение, которое запрещает гражданам Литвы приобретать второе гражданство, – о том, что «кроме отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть гражданином Литовской Республики и другого государства одновременно».

Необходимо было высказать мнение по поводу исправленной редакции Конституции: «Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, установленных законом. Порядок приобретения и утраты гражданства определяется законом».

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