Поблизу Стамбула стався землетрус – що відомо

Землетрус стався цієї ночі в Мармуровому морі на глибині 7 км.

Джерело фото: REUTERS

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Цієї ночі в Мармуровому морі, поблизу Стамбула, стався землетрус силою 3,8 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили у Директораті із запобігання наслідкам стихійних лих (AFAD).

«Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7 км на відстані 25,1 км від стамбульського району Бюйюкчекмедже», - повідомили в AFAD.

Землетрус магнітудою 3,8 стався о 00:38 за місцевим часом (однаковий з київським).

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