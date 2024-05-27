Вблизи Стамбула произошло землетрясение – что известно

Землетрясение произошло этой ночью в Мраморном море на глубине 7 км.

Источник фото: REUTERS

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Этой ночью в Мраморном море, близ Стамбула, произошло землетрясение силой 3,8 по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Директорате по предотвращению последствий стихийных бедствий (AFAD).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км на расстоянии 25,1 км от стамбульского района Бюйюкчекмедже», - сообщили в AFAD.

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 00:38 по местному времени (одинаковое с киевским).

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