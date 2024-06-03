Японію сколихнули два нових землетруси

В центральній частині Японії стався землетрус магнітудою 6.0, загрози цунамі немає.

Джерело фото: метеорологічне агентство Японії

Землетрус з попередньою магнітудою 6,0 стався у понеділок на півострові Ното, префектура Ісікава у центральній частині Японії. Загрози виникнення цунамі немає. Про це повідомляє «Kyodo News».

За даними метеорологічного агентства Японії, поштовхи сталися на глибині приблизно 10 кілометрів під землею у містах Вадзіма та Судзу.

Ще один землетрус магнітудою 4,8 стався у районі Ното о 06:40, а в місті Судзу потужність поштовхів була на рівні 4,0.

Попередження про загрозу виникнення цунамі оголошено не було, однак були зафіксовані незначні зміни рівня моря поблизу міст, включаючи Судзу.

Повідомляється, що 60-річна жінка, злякавшись, впала із ліжка, внаслідок чого зламала ногу. Ще один чоловік віком 20 років впав при спробі евакуюватися й зазнав травм голови і стегон.

Після землетрусу на півострові було тимчасово призупинено курсування швидкісних поїздів Joetsu та Hokuriku, поінформували в залізничній компанії East Japan Railway Co.

Джерело фото: Kyodo News

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