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Японию всколыхнули два новых землетрясения

13:53, 3 июня 2024
В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 6.0, угрозы цунами нет.
Японию всколыхнули два новых землетрясения
Источник фото: метеорологическое агентство Японии
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Землетрясение с предыдущей магнитудой 6,0 произошло в понедельник на полуострове Ното, префектура Исикава в центральной части Японии. Угрозы возникновения цунами нет. Об этом сообщает «Kyodo News».

По данным метеорологического агентства Японии, толчки произошли на глубине около 10 километров под землей в городах Вадзима и Судзу.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,8 произошло в районе Ното в 06:40, а в городе Судзу мощность толчков была на уровне 4,0.

Предупреждения об угрозе цунами объявлено не было, однако были зафиксированы незначительные изменения уровня моря вблизи городов, включая Судзу.

Сообщается, что 60-летняя женщина, испугавшись, упала с кровати, в результате чего сломала ногу. Еще один мужчина в возрасте 20 лет упал при попытке эвакуироваться и получил травмы головы и бедер.

После землетрясения на полуострове было временно приостановлено курсирование скоростных поездов Joetsu и Hokuriku, сообщили в железнодорожной компании East Japan Railway Co.

Источник фото: Kyodo News

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