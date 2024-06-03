Японию всколыхнули два новых землетрясения

Землетрясение с предыдущей магнитудой 6,0 произошло в понедельник на полуострове Ното, префектура Исикава в центральной части Японии. Угрозы возникновения цунами нет. Об этом сообщает «Kyodo News».
По данным метеорологического агентства Японии, толчки произошли на глубине около 10 километров под землей в городах Вадзима и Судзу.
Еще одно землетрясение магнитудой 4,8 произошло в районе Ното в 06:40, а в городе Судзу мощность толчков была на уровне 4,0.
Предупреждения об угрозе цунами объявлено не было, однако были зафиксированы незначительные изменения уровня моря вблизи городов, включая Судзу.
Сообщается, что 60-летняя женщина, испугавшись, упала с кровати, в результате чего сломала ногу. Еще один мужчина в возрасте 20 лет упал при попытке эвакуироваться и получил травмы головы и бедер.
После землетрясения на полуострове было временно приостановлено курсирование скоростных поездов Joetsu и Hokuriku, сообщили в железнодорожной компании East Japan Railway Co.
Источник фото: Kyodo News
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