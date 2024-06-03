Розпочався відбір присяжних у справі Гантера Байдена у справі про володіння зброєю

Гантера Байдена звинувачують у нелегальному володінні револьвером Colt Cobra.

Джерело фото: radiosvoboda

Почався процес відбору присяжних для розгляду справи Гантера Байдена, сина президента США Джо Байдена, щодо володіння зброєю в штаті Делавер. Про це повідомляє CNN. Гантер Байден був офіційно обвинувачений минулого року. За даними слідства, у жовтні 2018 року він придбав револьвер Colt Cobra, яким користувався лише 11 днів. Прокуратура стверджує, що під час покупки син президента неправдиво заявив у письмовій формі, що не вживав жодних заборонених наркотиків і не був залежним від них, хоча насправді боровся зі залежністю від креку.

Згідно з матеріалами суду, обвинувачення Гантера Байдена включає три пункти:

Неправдива інформація, подана при заповненні федеральної форми під час придбання зброї, де він під присягою заявив, що не мав залежності від заборонених наркотиків та не вживав їх.

Неправдиві відомості, надані торговцеві зброєю у Вілмінгтоні, де він купив револьвер.

Незаконне зберігання зброї під час вживання наркотиків або залежності від них, що є федеральним злочином.

Якщо вину Гантера Байдена буде доведено за всіма трьома злочинами, йому може загрожувати до 25 років ув’язнення та штрафи до 750 тисяч доларів.

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