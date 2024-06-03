Розпочався відбір присяжних у справі Гантера Байдена у справі про володіння зброєю

Почався процес відбору присяжних для розгляду справи Гантера Байдена, сина президента США Джо Байдена, щодо володіння зброєю в штаті Делавер. Про це повідомляє CNN. Гантер Байден був офіційно обвинувачений минулого року. За даними слідства, у жовтні 2018 року він придбав револьвер Colt Cobra, яким користувався лише 11 днів. Прокуратура стверджує, що під час покупки син президента неправдиво заявив у письмовій формі, що не вживав жодних заборонених наркотиків і не був залежним від них, хоча насправді боровся зі залежністю від креку.
Згідно з матеріалами суду, обвинувачення Гантера Байдена включає три пункти:
Якщо вину Гантера Байдена буде доведено за всіма трьома злочинами, йому може загрожувати до 25 років ув’язнення та штрафи до 750 тисяч доларів.
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