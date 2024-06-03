Начался отбор присяжных по делу Хантера Байдена по делу о владении оружием

Хантера Байдена обвиняют в нелегальном владении револьвером Colt Cobra.

Источник фото: radiosvoboda

Начался процесс отбора присяжных для рассмотрения дела Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, относительно владения оружием в штате Делавэр. Об этом сообщает CNN. Хантер Байден был официально обвинен в прошлом году. По данным следствия, в октябре 2018 года он приобрел револьвер Colt Cobra, которым пользовался всего 11 дней. Прокуратура утверждает, что во время покупки сын президента ложно заявил в письменной форме, что не употреблял никаких запрещенных наркотиков и не был зависимым от них, хотя на самом деле боролся с зависимостью от крэка.

Согласно материалам суда, обвинение Хантера Байдена включает три пункта:

Ложная информация, поданная при заполнении федеральной формы во время приобретения оружия, где он под присягой заявил, что не имел зависимости от запрещенных наркотиков и не употреблял их.

Ложные сведения, предоставленные торговцу оружием в Уилмингтоне, где он купил револьвер.

Незаконное хранение оружия во время употребления наркотиков или зависимости от них, что является федеральным преступлением.

Если вина Хантера Байдена будет доказана по всем трем преступлениям, ему может грозить до 25 лет заключения и штрафы до 750 тысяч долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.