Практика судов
  1. В мире

Начался отбор присяжных по делу Хантера Байдена по делу о владении оружием

17:50, 3 июня 2024
Хантера Байдена обвиняют в нелегальном владении револьвером Colt Cobra.
Начался отбор присяжных по делу Хантера Байдена по делу о владении оружием
Источник фото: radiosvoboda
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начался процесс отбора присяжных для рассмотрения дела Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, относительно владения оружием в штате Делавэр. Об этом сообщает CNN. Хантер Байден был официально обвинен в прошлом году. По данным следствия, в октябре 2018 года он приобрел револьвер Colt Cobra, которым пользовался всего 11 дней. Прокуратура утверждает, что во время покупки сын президента ложно заявил в письменной форме, что не употреблял никаких запрещенных наркотиков и не был зависимым от них, хотя на самом деле боролся с зависимостью от крэка.

Согласно материалам суда, обвинение Хантера Байдена включает три пункта:

  • Ложная информация, поданная при заполнении федеральной формы во время приобретения оружия, где он под присягой заявил, что не имел зависимости от запрещенных наркотиков и не употреблял их.
  • Ложные сведения, предоставленные торговцу оружием в Уилмингтоне, где он купил револьвер.
  • Незаконное хранение оружия во время употребления наркотиков или зависимости от них, что является федеральным преступлением.

Если вина Хантера Байдена будет доказана по всем трем преступлениям, ему может грозить до 25 лет заключения и штрафы до 750 тысяч долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа БЭБ, аудит НАБУ, создание ВАСУ и изменения в УПК – какие вопросы назвали приоритетными в МВФ

НАБУ ждет аудит, а БЭБ – реформа – о чем рассказали в МВФ.

На вакантную должность члена ВККС есть 28 претендентов: список

Среди кандидатов – судьи Верховного Суда, ВАКС, местных судов и судьи в отставке.

Постановление Кабмина о приложении Резерв+ существует, но опубликовано не будет, что оставляет под вопросом его правовой статус

Коммуникационщик из команды заместителя министра обороны по вопросам цифровизации приоткрыл завесу тайны, почему постановление о Резерве+ так и не опубликовали, и какой правовой статус имеет приложение.

Артем Сытник уволился из НАПК

Бывший директор НАБУ, занимавший в последнее время должность заместителя председателя НАПК Артем Сытник покинул пост.

За невыполнение требований должностных лиц Военной полиции будут штрафовать до 17 тысяч грн

В Украине создадут новый орган – Военную полицию, за невыполнение запросов и требований которой смогут оштрафовать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео