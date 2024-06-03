Начался отбор присяжных по делу Хантера Байдена по делу о владении оружием

Начался процесс отбора присяжных для рассмотрения дела Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, относительно владения оружием в штате Делавэр. Об этом сообщает CNN. Хантер Байден был официально обвинен в прошлом году. По данным следствия, в октябре 2018 года он приобрел револьвер Colt Cobra, которым пользовался всего 11 дней. Прокуратура утверждает, что во время покупки сын президента ложно заявил в письменной форме, что не употреблял никаких запрещенных наркотиков и не был зависимым от них, хотя на самом деле боролся с зависимостью от крэка.
Согласно материалам суда, обвинение Хантера Байдена включает три пункта:
Если вина Хантера Байдена будет доказана по всем трем преступлениям, ему может грозить до 25 лет заключения и штрафы до 750 тысяч долларов.
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