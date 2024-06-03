На Киевщине на автодороге столкнулись пять автомобилей, фото

Предварительно известно, что водитель автомобиля «Opel» допустил столкновение с «BMW», после чего авто, которые были впереди, совершили столкновение между собой.

Источник фото: полиция Киевской области

Вблизи села Деревянная, на автодороге НН-01, Киев – Знаменка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, предварительно известно, что водитель автомобиля «Opel» допустил столкновение с «BMW», после чего автомобили «Volkswagen», «Hyundai» и «Chrysler», которые были впереди, совершили столкновение между собой.

В результате ДТП, к счастью, пострадавших нет.

Правоохранители составили админматериалы (ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что за четыре года, с момента когда в Украине была запущена система автофиксации нарушений правил дорожного движения, водители уплатили в бюджет штрафов на сумму более 2,1 млрд грн.

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