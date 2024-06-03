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В Киеве разоблачили серийного похитителя автозеркал

22:18, 3 июня 2024
Правоохранители разоблачили мужчину, который «охотился» за автомобилями марки «BMW», из которых похищал зеркала заднего вида.
В Киеве разоблачили серийного похитителя автозеркал
Источник фото: полиция Киева
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В Киеве разоблачили мужчину, который «охотился» за автомобилями марки «BMW», из которых похищал зеркала заднего вида. Мужчине уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Так, в Голосеевское управление полиции поступило несколько сообщений от жителей района о том, что кто-то украл из их автомобилей зеркала. По данному факту следователи начали уголовное производства, в ходе которого с помощью аналитиков криминального анализа обнаружили, что к совершению краж причастен 31-летний уроженец Сумщины.

Как пишут в полиции, правоохранители установили еще ряд пострадавших. В общей сложности, объектами «заработка» мужчины стали 10 автомобилей марки «BMW», украденные зеркала из которых подозреваемый продавал на сервисы по сборке автомобилей на Киевщине.

По месту жительства фигуранта полицейские провели санкционированный обыск, в результате которого изъяли ряд вещественных доказательств, отметили в полиции.

Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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