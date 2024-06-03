На Львовщине мальчик пробил руку металлическим забором во время игры

Инцидент произошел во время игры на спортивной площадке.

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Во Львовской области ребенок пробил руку металлическим забором. Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадал мальчик 2014 года рождения.

Инцидент произошел во время игры на спортивной площадке.

Спасатели высвободили руку ребенка и передали его медикам для дальнейшего обследования и лечения.

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