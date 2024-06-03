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У Києві викрили серійного викрадача автодзеркал

22:18, 3 червня 2024
Правоохоронці викрили чоловіка, який «полював» за автівками марки «BMW», з яких викрадав дзеркала заднього виду.
У Києві викрили серійного викрадача автодзеркал
Джерело фото: поліція Києва
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У Києві викрили чоловіка, який «полював» за автівками марки «BMW», з яких викрадав дзеркала заднього виду. Чоловіку уже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Про це повідомили у поліції Києва.

Так, до Голосіївського управління поліції надійшло декілька повідомлень від мешканців району про те, що хтось викрав з їхніх автомобілів дзеркала. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, під час якого за допомогою аналітиків кримінального аналізу виявили, що до скоєння крадіжок причетний 31-річний уродженець Сумщини.

Як пишуть у поліції, правоохоронці встановили ще ряд постраждалих. Загалом, об’єктами «заробітку» чоловіка стали 10 автомобілів марки «BMW», викрадені дзеркала з яких підозрюваний продавав на сервіси по збірці автівок на Київщині.

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели санкціонований обшук, в результаті якого вилучили ряд речових доказів, зазначили у поліції.

Відтепер чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

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