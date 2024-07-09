Норвегія передасть Україні запчастини для військових гелікоптерів Sea King

Норвегія зобов'язалася передати Україні запасні частини для старих гелікоптерів Sea King, які служили з 1973 року.

Норвегія зобов'язалася передати Україні запасні частини для гелікоптерів Sea King, які раніше експлуатувалися країною, щоб підтримати їхню експлуатацію та технічне обслуговування. Про це повідомили відомства на сайті норвезького уряду у вівторок.

Sea King, які перебували на озброєнні в Норвегії з 1973 до 2023 року, замінено новішими вертольотами SAR Queen. Незважаючи на це, пошук запасних частин для старих гелікоптерів може бути складним завданням.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам відзначив важливість співпраці з Україною у підтримці її берегової охорони та зміцненні морських сил і засобів. Він підкреслив, що Норвегія, як співголова коаліції з морських сил і засобів, активно підтримує українські зусилля в цьому напрямі.

Попередньо Німеччина вже передала Україні шість гелікоптерів Sea King, а Велика Британія планує передати три такі ж вертольоти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.