Доплата самотнім пенсіонерам: хто і як може отримати

Самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії.

У липні 2024 року самотні пенсіонери, які потребують допомоги, матимуть можливість отримати щомісячну доплату в розмірі 944 грн (40% від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, у 2024 році це 2361 гривня).

Для отримання такої щомісячної надбавки до пенсії громадянам слід відповідати наступним критеріям:

досягти 80 років і більше;

самостійно проживати;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Якщо громадянину виплачують пенсію, наприклад, за інвалідністю, він не матиме права на такий вид доплати. Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікарів та підтверджена документально.

Щоб оформити доплату, треба написати заяву до органів соцзахисту або Пенсійного фонду. До заяви додати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний код.

Така норма діє відповідно до Закону України №646-IX від 02.06.2020 р.

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