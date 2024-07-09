Імітував, що дружина пішла від нього і відправляв повідомлення від імені зниклої: чоловіка підозрюють у вбивстві

Затримано підозрюваного у вбивстві італійки – її чоловіка.

Джерело фото: Il Messaggero

Поліція Італії затримала 43-річного Ігора Соллая під підозрою у вбивстві його дружини Франчески Дейдди, яка зникла два місяці тому. Інформацію про це повідомило видання Il Messaggero.

Франческа Дейдда, 43-річна італійка, зникла у своєму рідному місті Сан-Сперате 30 травня 2024 року. Повідомлення про її зникнення надійшло від її брата, однак її чоловік, Ігор Соллаї, твердив, що вона добровільно поїхала, оскільки вони вирішили пожити окремо.

Протягом розслідування поліція отримувала повідомлення від Франчески, яка, за вказівкою, знаходилась у живих. Вона листувалась з друзями, родичами і навіть дистанційно звільнилась з роботи. Однак жоден із спроб зв'язатися з нею через відеозв'язок не був успішним.

Слідчі відкинули версії про самогубство чи добровільний від'їзд і зосередились на теорії, що Ігор Соллаї міг бути винуватцем її зникнення. Вони запідозрили його у вбивстві та приховуванні тіла, оскільки не знайшли ні тіла Франчески, ні її телефон, з якого надходили повідомлення від її імені.

8 липня поліція затримала Ігора Соллая із підозрою у вчиненні фемініциду. Чоловік скористався правом мовчати перед правоохоронцями, а його адвокати запевнили, що немає підстав тримати його у в'язниці.

Зараз розслідування триває, а сім'я Франчески продовжує вимагати правосуддя.

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