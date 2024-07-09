Практика судів
  1. В Україні

Імітував, що дружина пішла від нього і відправляв повідомлення від імені зниклої: чоловіка підозрюють у вбивстві

14:22, 9 липня 2024
Затримано підозрюваного у вбивстві італійки – її чоловіка.
Імітував, що дружина пішла від нього і відправляв повідомлення від імені зниклої: чоловіка підозрюють у вбивстві
Джерело фото: Il Messaggero
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Італії затримала 43-річного Ігора Соллая під підозрою у вбивстві його дружини Франчески Дейдди, яка зникла два місяці тому. Інформацію про це повідомило видання Il Messaggero.

Франческа Дейдда, 43-річна італійка, зникла у своєму рідному місті Сан-Сперате 30 травня 2024 року. Повідомлення про її зникнення надійшло від її брата, однак її чоловік, Ігор Соллаї, твердив, що вона добровільно поїхала, оскільки вони вирішили пожити окремо.

Протягом розслідування поліція отримувала повідомлення від Франчески, яка, за вказівкою, знаходилась у живих. Вона листувалась з друзями, родичами і навіть дистанційно звільнилась з роботи. Однак жоден із спроб зв'язатися з нею через відеозв'язок не був успішним.

Слідчі відкинули версії про самогубство чи добровільний від'їзд і зосередились на теорії, що Ігор Соллаї міг бути винуватцем її зникнення. Вони запідозрили його у вбивстві та приховуванні тіла, оскільки не знайшли ні тіла Франчески, ні її телефон, з якого надходили повідомлення від її імені.

8 липня поліція затримала Ігора Соллая із підозрою у вчиненні фемініциду. Чоловік скористався правом мовчати перед правоохоронцями, а його адвокати запевнили, що немає підстав тримати його у в'язниці.

Зараз розслідування триває, а сім'я Франчески продовжує вимагати правосуддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня – речник ТЦК

Чоловіки, які ходили уточнювати дані до ТЦК до 18 травня, мали провести таке уточнення і після 18 травня, інакше отримають штраф – речник ТЦК.

Іспит для 105 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання: відомі нові дати тестування

Тестування на знання норм права у рамках кваліфікаційного іспиту розпочнеться з 30 липня.

Кабмін відстрочив взяття на військовий облік студентів, які виїхали за кордон з ТОТ чи території активних бойових дій

Особам, які вибули за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відстрочили постановку на військовий облік, але до інших норм постанови зміни не внесли.

«Голий» оклад суддів Верховного Суду можуть підняти з 157,6 тисяч до 227,1 тисячі грн – Комітет рекомендує уніфікувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів

У Комітеті з правової політики пропонують підняти величину для розрахунку окладів суддів з 2102 грн до «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн, що дасть змогу їх підвищити.

Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника ТЦК, а не заборону на пересування Україною – рішення суду

Чи можна вважати виїзд в іншу місцевість виїздом на інше місце проживання без дозволу начальника ТЦК – чоловік оскаржив штраф ТЦК до суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України