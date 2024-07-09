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Имитировал, что жена ушла от него и отправлял сообщения от имени пропавшей: мужа подозревают в убийстве

14:22, 9 июля 2024
Задержан подозреваемый в убийстве итальянки – ее муж.
Имитировал, что жена ушла от него и отправлял сообщения от имени пропавшей: мужа подозревают в убийстве
Источник фото: Il Messaggero
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Полиция Италии задержала 43-летнего Игоря Соллая под подозрением в убийстве его жены Франчески Дейдди, которая пропала два месяца назад. Информацию об этом сообщило издание Il Messaggero.

Франческа Дейдда, 43-летняя итальянка, исчезла в своем родном городе Сан-Сперате 30 мая 2024 года. Сообщение о ее исчезновении поступило от ее брата, однако ее муж, Игорь Соллаи, утверждал, что она добровольно уехала, поскольку они решили пожить отдельно.

В течение расследования полиция получала сообщения от Франчески, которая, по указанию, находилась в живых. Она переписывалась с друзьями, родственниками и даже дистанционно уволилась с работы. Однако ни одна из попыток связаться с ней через видеосвязь не была успешной.

Следователи отвергли версии о самоубийстве или добровольном отъезде и сосредоточились на теории, что Игорь Соллаи мог быть виновником ее исчезновения. Они заподозрили его в убийстве и сокрытии тела, поскольку не нашли ни тела Франчески, ни ее телефон, с которого поступали сообщения от ее имени.

8 июля полиция задержала Игоря Соллая с подозрением в совершении феминицида. Мужчина воспользовался правом молчать перед правоохранителями, а его адвокаты заверили, что нет оснований держать его в тюрьме.

Сейчас расследование продолжается, а семья Франчески продолжает требовать правосудия.

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