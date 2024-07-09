Доплата одиноким пенсионерам: кто и как может получить

Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе, могут оформить ежемесячную доплату к пенсии.

В июле 2024 года одинокие пенсионеры, нуждающиеся в помощи, смогут получить ежемесячную доплату в размере 944 грн (40% от прожиточного минимума лиц, потерявших трудоспособность, в 2024 году это 2361 гривна).

Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам следует отвечать следующим критериям:

достичь 80 лет и старше;

самостоятельно проживать;

нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Если гражданину выплачивают пенсию, например по инвалидности, он не будет иметь права на такой вид доплаты. Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена выводами врачей и документально подтверждена.

Чтобы оформить доплату, нужно написать заявление в органы соцзащиты или Пенсионного фонда. К заявлению добавить следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;

паспорт;

идентификационный код

Такая норма действует в соответствии с Законом Украины №646-IX от 02.06.2020 г.

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