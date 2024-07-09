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Норвегия передаст Украине запчасти для военных вертолетов Sea King

14:59, 9 июля 2024
Норвегия обязалась передать Украине запасные части для старых вертолетов Sea King, которые служили с 1973 года.
Норвегия передаст Украине запчасти для военных вертолетов Sea King
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Норвегия обязалась передать Украине запасные части для вертолетов Sea King, которые ранее эксплуатировались страной, чтобы поддержать их эксплуатацию и техническое обслуживание. Об этом сообщили ведомства на сайте норвежского правительства во вторник.

Sea King, которые находились на вооружении в Норвегии с 1973 до 2023 года, заменены более новыми вертолетами SAR Queen. Несмотря на это, поиск запасных частей для старых вертолетов может быть сложной задачей.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам отметил важность сотрудничества с Украиной в поддержке ее береговой охраны и укреплении морских сил и средств. Он подчеркнул, что Норвегия, как сопредседатель коалиции по морским силам и средствам, активно поддерживает украинские усилия в этом направлении.

Предварительно Германия уже передала Украине шесть вертолетов Sea King, а Великобритания планирует передать три таких же вертолета.

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